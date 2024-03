Fani kultowej serii się ucieszą. Wraca znana aktorka

Niedługo później z obsady zniknęła też Jenna Ortega. Można by sądzić, że 21-latka zrobiła to w ramach solidarności z koleżanką z ekranu, ale nie, w tym przypadku powody były bardziej prozaiczne. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze – gwiazda "Wednesday" zażądała ponoć gaży większej niż dotychczasowa o, bagatela, jedno zero. Odmowa Spyglass była jak najbardziej po jej myśli; zapracowana aktorka nie miała bowiem ochoty na powrót do horrorów po udziale w dwóch ostatnich częściach serii. Przeczuwała, że jej oczekiwania finansowe nie zostaną spełnione także z uwagi na nieudane negocjacje innej odtwórczyni innej z bohaterek serii, Neve Campbell.