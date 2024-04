Zagrała w filmie dla dorosłych. Już wywołał sporo kontrowersji

Na swoim profilu na Instagramie publikowała też zdjęcia testów ciążowych, na których dwie kreski układały się w krzyż, co stanowi oczywiście bezpośrednie odniesienie do promowanego przez nią filmu. Swoją drogą, przez pewien czas widzowie w Stanach mogli go zobaczyć za jedyne 6,66 dol.; jak można się domyślać, nawet i ta "szatańska liczba" nie jest przypadkowa.