Nominowany do Oscara® w wielu kategoriach, w tym za najlepszy film, Avatar: Istota wody stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem wszechczasów na świecie, a także powtórzył sukces Avatara (2009), stając się w polskich kinach najpopularniejszym filmem zagranicznym dekady. Wyprodukowany przez Jamesa Camerona i jego długoletniego współpracownika Jona Landau film to światowy fenomen wyznaczający nowe standardy efektów specjalnych. W produkcji 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment występują: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis i Kate Winslet. Do znakomitej dorosłej obsady dołączają utalentowani nowicjusze: Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass i Jack Champion. Scenariusz napisali James Cameron, Rick Jaffa i Amanda Silver oraz Josh Friedman i Shane Salerno. Producentami wykonawczymi filmu są David Valdes i Richard Baneham.