"Avatar: Istota wody". Zmarł w kinie na hicie. "Mogła go zabić ekscytacja"

Do zdarzenia doszło w dystrykcie Kakinada w południowym stanie Andhra Pradesh. Mężczyzna zidentyfikowany jako Lakshmireddy Srinu w pewnym momencie upadł w kinie. Według doniesień indyjskich mediów, Srinu udał się na seans "Avatara: Istoty wody" ze swoim młodszym bratem. Uznano go za zmarłego po tym, jak trafił do szpitala. Pozostawił po sobie córkę i syna.