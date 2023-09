Bailee Madison była dziecięcą gwiazdą. Jak dziś wygląda?

Z aktorstwem do czynienia ma dosłownie od kołyski. Matka Bailee Madison zaniosła ją na pierwsze zdjęcia do reklamy dwa tygodnie po narodzinach. Nie była to jednorazowa przygoda, a gdy dziewczynka podrosła, od razu zagrała w kinowym filmie z udziałem największych gwiazd Hollywood.