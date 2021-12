Baldwin odpowiada Clooneyowi. "Takie komentarze w żaden sposób nie pomagają"

Milczenie przerwał także sam Alec Baldwin, który nie tylko po raz pierwszy skomentował tragedię, której doświadczył na planie, ale odniósł się do komentarzy, które krążą wokół sprawy. W tym takich, jak właśnie Clooneya. - Wiele osób natychmiast uznało, że z jakichś względów muszą publicznie skomentować to wydarzenie. Takie komentarze w żaden sposób nie pomagają nikomu, są bezużyteczne. Ja też pracowałem z bronią od wielu lat. Na planach stosowałem się do protokołów bezpieczeństwa, które nigdy mnie nie zawiodły. Jeśli twój protokół zakłada, że sprawdzasz broń za każdym razem, gdy jej dotykasz - brawo, gratuluję - wyznał w długim wywiadzie emitowanym przez stację ABC.