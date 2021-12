Baldwin oskarżany o zabicie operatorki. Żona powiedziała dzieciom o tragedii

Alec Baldwin przygotowywał się do kręcenia sceny do filmu "Rust", gdy zdarzył się tragiczny wypadek. Broń, którą trzymał, nabita była prawdziwą amunicją. W wyniku postrzału zginęła operatorka Halyna Hutchins, a reżyser Joel Souza z poważnymi ranami trafił do szpitala. Śledztwo trwa i co kilka dni dowiadujemy się nowych szczegółów - ostatnie dotyczą rzekomych uchybień, jakich mógł dopuścić się dostawca broni na plan filmowy. Sprawę też po raz pierwszy obszernie skomentował sam Alec Baldwin. Udzielił wywiadu, w którym padły przełomowe stwierdzenia. Aktor wyznał, że nie pociągnął za spust.