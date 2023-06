Makabryczny erotyk. To najbardziej przerażający film roku

O rolę Belli Baxter rywalizowało wiele hollywoodzkich aktorek (to może być kreacja warta Oscara). Ostatecznie w głównej roli zobaczymy w filmie Emmę Stone, która miała ułatwione zadanie, gdyż z reżyserem "Biednych istot" znają się przynajmniej od czasu historycznego dramatu "Faworyta" z 2018 roku. Za rolę w tej produkcji Stone otrzymała nominacje do Oscara dla aktorki drugoplanowej, zaś Yorgos Lanthimos nominację do głównej nagrody oraz za reżyserię.