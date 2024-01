Najgorsze w roku. W pierwszej dziesiątce słynny film dla dorosłych

Kiedy zdjęcia do filmu zostały już oficjalnie zakończone, gdy aktorzy wrócili do domu, Giccione przejął kontrolę nad produkcją. Usunął, w jego mniemaniu, mało interesujące momenty, a w ich miejsce nakręcił stricte pornograficzne sceny. Reżyser Tinto Brass oraz scenarzysta Gore Vidal pozwali producenta, ale przegrali w sądzie. "Kaligula" trafił do kin, a później na rynek kaset video w wersji hard.