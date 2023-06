Ludzie mdleli w kinach. Trzecia część ma być jeszcze mocniejsza

Oprócz zapowiedzi, że "Terrifier 3" na pewno powstanie, firma The Coven Films zdradziła przybliżone daty. Francuski dystrybutor, który przy okazji jest jednym z producentów wykonawczych, mówił, że pierwszy klaps na planie "trójki" padnie w listopadzie lub grudniu. A film trafi do kin w 2024 r. "Terrifier 3" ma być zrealizowany za dużo większe pieniądze. Choć reżyser wspominał o "nisko-średnim budżecie", to wiadomo, że tym razem chodzi o siedmiocyfrową kwotę.