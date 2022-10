The best of Vega. 10 "najlepszych" momentów z "Niewidzialnej wojny"

2. Od sekretarki do milionera

Mówi się, że sukces można osiągnąć drogą od pucybuta do milionera, tymczasem Vega przeszedł drogę od sekretarki do reżysera-milionera. Odkrywcą pisarskiego talentu Patryka był reżyser i producent Waldemar Dziki. To on zaoferował mu pierwszą pracę w branży, choć odbiegała ona znacznie od oczekiwań Vegi.