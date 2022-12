Bestia - recenzja Blu-ray od Galapagos

Jedyny minus "Bestii", jaki przychodzi mi do głowy, to wizje nawiedzające bohatera granego przez Elbę. Prawie 40 lat temu Russell Mulcahy w swoim kultowym "Razorbacku" (australijski animal attack o gigantycznej dzikiej świni siejącej terror w Outbacku) rozegrał to o wiele, wiele lepiej.