Bezkresna pustynia i walka o władzę. "Diuna 2"? Nie, "Furiosa" [RECENZJA]

Akcja ponad wszystko

Rozpisana na pięć rozdziałów opowieść opowiada o 15 latach z życia Furiosy. Porwana przez Hordę Bikerów najpierw usilnie będzie chronić informacji na temat rodzimej osady, a później latami będzie dusić w sobie nienawiść za wyrządzone jej bliskim krzywdy. Zielone Miejsce Wielu Matek, bezpieczną przystań w tym pozbawionym nadziei, opartym na zwierzęcej potrzebie przetrwania świecie, zobaczymy w filmie tylko raz. Długie ujęcie ustanawiające zupełnie nie przystaje do gnającej później akcji; jakby zachęcało widza do uważnego przyjrzenia się mitycznemu El Dorado, do którego nie ma powrotu.