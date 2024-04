Tak budował postać w hicie. "Byłem zszokowany tym, co ze mnie wyszło"

– George [Miller] zasugerował mi prowadzenie dziennika postaci, czego wcześniej nie robiłem. Była druga w nocy. Nie spałem i po prostu przyłożyłem długopis do papieru i zacząłem zapisywać myśli i pomysły jako Dementus. Nie myślałem o tym zbyt wiele. Poszedłem spać, obudziłem się i byłem zszokowany tym, co wyszło ze mnie w stanie półsnu. Poszedłem na próbę, pokazałem to George'owi i obaj stwierdziliśmy: "To jest to. To jest kierunek, w którym musimy podążać" – wyjawił w rozmowie z brytyjskim magazynem "Total Film".