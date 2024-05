Najbardziej widowiskowy film roku. Opinie nie pozostawiają złudzeń

"Widziałem 'Furiosę' w zeszłym tygodniu i bardzo mi się podobał. To zupełnie inny film niż 'Na drodze gniewu' i bardziej można by go porównać z dwoma pierwszymi filmami [z sagi] 'Mad Max'. Prawdopodobnie nie będzie tak łatwy w odbiorze dla zwykłych widzów, ale nadal powinien dobrze sobie radzić w weekend otwarcia [przypada on w Stanach na Memorial Day, Dzień Pamięci poświęcony obywatelom, którzy zginęli w trakcie pełnienia służby wojskowej – przyp. aut.]", czytamy w jednym z wpisów.