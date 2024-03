"Biała odwaga". Na tej scenie cała sala wybuchnęła śmiechem

Biały miś w kontrowersyjnym filmie "Biała odwaga"

7 marca do kin wszedł film "Biała odwaga" w reżyserii Marcina Koszałki. Produkcja opowiada o trudnym temacie, w polskim kinie do tej pory niepokazywanym. Mowa o Goralenvolk, czyli działaniach administracyjnych i politycznych na terenie Podhala w czasie II wojny światowej, w ramach których część górali zdecydowała się na współpracę z nazistami. Film na długo przed premierą wzbudzał kontrowersje, a górale zapowiadali pozwy. Aferę wokół niego porównywano nawet do tej wokół "Zielonej granicy" Agnieszki Holland.