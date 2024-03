Górale próbowali zablokować produkcję. "To była czysta złośliwość"

Coś podobnego naszemu bohaterowi Andrzejowi [w jego rolę wcielił się Filip Pławiak - przyp. red.] wciska do głowy Wolfram von Kamitz, którego zagrał Jakub Gierszał. Jeśli komuś obiecamy, że jest lepszy, to prawdopodobnie w to uwierzy. A jak się podważa to myślenie, to ludzie w naturalny sposób czują opór, ale przez to jesteśmy bliżej rzeczywistości. Narracja Wolframa czy wielu polskich filmów historycznych jest po prostu kłamliwa oraz niebezpieczna, bo pozbawia ludzi dostępu do wiedzy. Widać to dobrze na przykładzie szmalcowników. Według narracji było ich niewielu, a to nie jest prawdą. Był to dość poważnie rozwinięty system.