Biel jest nudna? Nie, jeśli okrywa ciało Scarlett Johansson

Scarlett Johansson ma na koncie kilkanaście różnych nagród, ale wśród nich brakuje ciągle Oscara. Na razie skończyło się na dwóch nominacjach za "Historię małżeńską" i "Jojo Rabbit". Jednak to, co rzeczywiście frustruje aktorkę, to tworzenie z jej udziałem kolejnych rankingów "najseksowniejszych kobiet". Tego rodzaju zabawy poczytnych magazynów uznaje za seksualizowanie swojego wizerunku.