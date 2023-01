Nowy hit Netfliksa. Zarośnięty i brudny gwiazdor jest w swoim żywiole

"Bielmo" to również jeden z tych filmów, które wymagają czasu, by przyzwyczaić się do sposobu opowiadania, do postaci, które choć charakterystyczne, stanowią grupę indywiduów potrafiących chwilami irytować, a nawet do głównego bohatera. Landor Bale’a przez większość czasu nie mówi zupełnie nic, tylko obserwuje, wyciąga wnioski, ujawniając pełnię swojej skomplikowanej osobowości dopiero po odkryciu głównego winowajcy i rozwiązaniu zagadki. Widać, że świetnie czuje się w tym kostiumie, i w tej ciężkiej, ciemnej scenografii, zarośnięty i brudny, wszystko to tylko dodaje autentyzmu tak jego postaci, jak i przy okazji wszystkim wokół.