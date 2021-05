Billy Porter w szczerym wyznaniu. Zdiagnozowano u niego HIV

"W końcu się przełamałem i powiedziałem. Odpowiedziała: 'Nosisz to ze sobą od 14 lat? Nigdy więcej tego nie rób. Jestem twoją matką, kocham cię bez względu na wszystko'. Nie wiedziałem, jak to zrobić wcześniej, ale minęło już tyle czasu. To mój własny wstyd. Lata traumy powodują, że człowiek jest przestraszony. Ale prawda was wyzwoli. Czułem, jak moje serce się uwalnia. Czułem się tak, jakby dłoń trzymała moje serce ściśnięte przez lata, po czym nagle poczułem ulgę" - czytamy.