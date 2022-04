Blanka Lipińska o scenach seksu. Postanowiła odrzeć widzów ze złudzeń

– Oni muszą to wskrzesić w swoim umyśle. Pokazać ekipie to jedno, ale mieć świadomość, tak jak w przypadku moich aktorów, że obejrzą to miliony ludzi na całym świecie, to jest coś innego. Do takich scen są próby, które są poważne. To co jest zabawne w takiej scenie, to sytuacja, gdy muszę ją wytłumaczyć części obsługi, która będzie brała w tym udział, czyli dźwiękowcom i operatorowi. Wtedy ja i Tomek Mandes (współreżyser "365 dni" – przyp. red.) wcielamy się w aktorów i pokazujemy choreografię. Ani to seksowne, ani pociągające, gdy toczymy się po łóżku lub innym meblu, sprawdzając, czy kamera jest w stanie zrobić to, co ja bym chciała – powiedziała.