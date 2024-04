Borys Szyc wziął na wybory córkę. Internauci komentują na potęgę

Wybory to nie tylko obywatelski obowiązek, ale dla niektórych także okazja do tego, by cofnąć się w czasie i przywołać wspomnienia. Tak było chociażby w przypadku Borysa Szyca, który swój głos w wyborach samorządowych oddał w lokalu wyborczym znajdującym się w podstawówce swojej córki Soni. Aktor przyznał internautom na Instagramie, że wzięło go na wspominki.