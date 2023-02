Brendan Fraser miażdży Złote Globy. Nadal nie doczekał się przeprosin

- Nic by to dla mnie nie znaczyło, nie chcę tego - powiedział o Złotych Globach Fraser, który ma żal do HFPA, że nie wyciągnięto żadnych wniosków ani konsekwencji w stosunku do Berka (przeszedł na emeryturę w 2021 r.). I ponoć nie tylko on ciągle czeka na "efekty reform" w organizacji przyznającej Złote Globy.