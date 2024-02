Zmaga się z demencją. Żona Willisa wstawiła urocze zdjęcie

Jak wiadomo, Bruce Willis od dłuższego czasu zmaga się z rzadką chorobą, która całkowicie wykluczyła go z zawodu. Opiekuje się nim najbliższa rodzina, a do sieci co rusz trafiają wzruszające zdjęcia z jej prywatnego albumu. Z okazji walentynek fotografią sprzed lat podzieliła się żona aktora, Emma Heming.