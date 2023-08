"Był jak wrzód na d…". W ciągu 4 lat stał się innym człowiekiem

"Był trochę arogancji, ale uznałem, że jest po prostu pewny siebie. Podczas kręcenia ‘Nico’ współpraca układała się dobrze, film stał się przebojem. Dlatego nie wahałem się, gdy cztery lata później zaproponowano mi wyreżyserowanie "Liberatora". Okazało się jednak, że przez ten czas Seagal bardzo się zmienił. Nie potrafił już rozmawiać z ludźmi, on do nich mówił, co mają robić. Każdy dzień z nim na planie to była dla wszystkich ciężka przeprawa" – wspomina Davis.