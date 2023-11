Startuje 14. American Film Festival. Tych filmów nie możesz przegapić

126 filmów, z czego 63 po raz pierwszy na ekranach w Polsce - to czeka widzów 14. American Film Festival we Wrocławiu, który rozpoczyna się 7 listopada i potrwa do 12 listopada (stacjonarnie w kinie Nowe Horyzonty), a w wersji online do 19 listopada. Oficjalnym filmem otwarcia jest "Dream Scenario", czarna komedia ze studia A24 z Nicolasem Cagem w roli nauczyciela, który z miejsca staje się celebrytą. To, jak media i różne marki będą próbowały wycisnąć najwięcej z jego popularności, stało się przedmiotem ostrej satyry.