Byli najlepszymi przyjaciółmi. Po tym, jak Pyrkosz potraktował siostrę Bilewskiego, ich stosunki się ochłodziły

Bilewski miał wielki żal do przyjaciela o to, jak potraktował jego siostrę. O rozpad rodziny i brak kontaktu z bliskimi. "Siostra Bogusza wyszła za Witka za mąż. Związek szybko zakończył się rozwodem, co sprawiło, że relacja łącząca obu aktorów była złożona" - powiedziała po latach żona Bilewskiego w wywiadzie dla magazynu "Retro". Witold Pyrkosz ożenił się ponownie. Z drugą żoną, Krystyną, miał syna i córkę.