Były naciski na twórców "Barbie". Domagano się wycięcia jednej sceny

"Barbie" w reżyserii Grety Gerwig to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego sezonu. Już niebawem przekonamy się, czy będzie to coś więcej niż pełnometrażowa reklama słynnej lalki. Tymczasem okazuje się, że scenariusz nie do końca podobał się władzom Mattel, które wręcz domagały się, by zmieniono jego treść. Co z tego wynikło?