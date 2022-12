Wulkan, Barbie i przygoda w Jemenie. Nazywają ją "najwybitniejszą scenografką" w świecie filmu

Sarah: Zrobił nam tak dwukrotnie. Budowałyśmy teatr w "Cyrano", a także do "Anny Kareniny". Żadna z tych akcji nie była szczególnie planowana. Gdy kręciliśmy "Cyrano", odwiedziliśmy wiele budynków teatru, ale żaden nie odpowiadał naszej produkcji. Joe przesuwa granice tworzenia kina, co jest zawsze ekscytujące. Rzuci jakimś pomysłem, a ty się zastanawiasz, czy on naprawdę to powiedział i chce coś takiego zrobić, czy tylko sobie to wymyśliłaś. Czasem trzeba mu powiedzieć, że ma naprawdę głupie pomysły i przyjmuje to z pokorą, czasem rzucamy się ślepo na wyzwania, jakie nam podsuwa. Dwa jego najbardziej szalone pomysły – jak do tej pory – nie zostały wcielone w życie. Chciał nakręcić "Małą Syrenkę" w najbardziej suchym miejscu na tej planecie. Okazało się, że to byłby Jemen. Pojechaliśmy do Jemenu na miesiąc. To była fenomenalna podróż pełna niesamowitych spotkań z mieszkańcami kraju, ale filmu nie udało się zrealizować. Dziś by nikt nie pozwolił nam tam kręcić.