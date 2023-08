Cała na czarno. Magdalena Koleśnik na premierze "Ukrytej sieci"

"Cyberbezpieczeństwo, darknet, pedofilia. Z taką tematyką mierzą się twórcy ekranizacji powieści Jakuba Szamałka "Ukryta sieć". To thriller, który jednocześnie bierze pod lupę niebezpieczeństwa internetu i trzyma w napięciu do ostatniej minuty" - tak o wchodzącym do kin filmie "Ukryta sieć" pisze Karolina Stankiewicz.