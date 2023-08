"Ukryta sieć". Thriller aktualny do bólu

Julita Wójcicka (w tej roli świetna Magdalena Koleśnik) to młoda dziennikarka, która na własnej skórze przekonuje się, jak ważna jest wiedza na temat cyberbezpieczeństwa. Choć ambicje ma większe, na co dzień pracuje w redakcji tabloidowego serwisu Mega Newsy. Wyszukuje soczystych tematów, a im większy skandal wywoła jej nagłówek, tym lepiej. Życie Julity zmienia się w piekło, gdy zaczyna interesować się wypadkiem, w którym zginął pewien wysoko postawiony polityk. Ktoś chce ją za wszelką cenę odwieść od śledztwa. Julita z dnia na dzień traci pracę, szacunek i spokój. Ale to wszystko sprawia, że jeszcze bardziej chce dowiedzieć się, kto stoi za owym wypadkiem – i czy na pewno nie było to morderstwo.