Camerimage 2020 z Energą. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w listopadzie

– EnergaCAMERIMAGE należy do naszych flagowych projektów sponsorskich. To wydarzenie wyjątkowe, które ze względu na światowy zasięg, umożliwia promocję polskiej kultury za granicą. Jesteśmy dumni, że od 2017 roku Energa może wspierać tak znane i cenione wydarzenie wśród autorytetów i gwiazd sztuki filmowej – powiedziała Adrianna Sikorska, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji.

Dominujący element graficzny plakatu to astrolabium, będące najbardziej skomplikowanym w czasach Kopernika urządzeniem do opisu niepoznanego wszechświata. To oczywisty kontekst toruński, związany z lokalizacją festiwalu. Oko w jego centrum sięga jednak istoty i wyjątkowości EnergaCAMERIMAGE – festiwalowy wszechświat „kręci się” wokół wrażliwości wizualnej, dla której bramą jest percepcja, zmysł widzenia. Metafora sięga dalej – intencjonalne użycie narzędzia pozwala zmierzyć to, co nowe, ważne i dotychczas nienazwane. Festiwal gromadzi społeczność, dla której świat wykreowany przez artystów światła, świadomie korzystających ze zdobyczy technologicznych, jest zarówno źródłem inspiracji, mądrości i prawdy, jak również energii czy rozrywki.