Catherine Deneuve w żałobie. Odeszła legenda kina

Po wojnie Simonot rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu. Została prekursorką dubbingu we Francji. Użyczała głosu w filmach wielu hollywoodzkim aktorkom m.in. Judy Garland oraz Olivii de Havilland. Co ciekawe, Havilland, dwukrotna laureatka Oscara, pod koniec aktorskiej kariery przeprowadziła się do Paryża i została bliską przyjaciółką Simonot.