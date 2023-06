Cavill nie jest Supermanem. Znaleziono jego następcę

Po pół roku oczekiwania w końcu wiemy, kto zastąpił Cavilla. Jest nim 29-letni David Corenswet. Widzowie mogą go kojarzyć z filmu "Pearl" czy seriali jak "Miasto jest nasze", "Hollywood" czy "Wybory Paytona Hobarta". Aktor został rzucony na dość głęboką wodę, bo Superman będzie jego pierwszą główną rolą w tak dużej produkcji. Gunn i Safran wiedzą jednak, co robią, bo jeśli film z Corenswetem okaże się sukcesem, to spokojnie mogą stworzyć z nim większą serię z racji jego młodego wieku. To trochę casus jak z Jamesem Bondem.