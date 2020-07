Charlize Theron wspomina seksizm na planie. Zacisnęła zęby i zrobiła swoje

"Mad Max: Na drodze gniewu", "Aeon Flux", "Atomic Blonde" czy najnowszy "The Old Guard" to filmy, które uczyniły z Charlize Theron kobiecą ikonę kina akcji. Pierwsze kroki w tym gatunku stawiała na planie "Włoskiej roboty" z 2003 r. I choć powierzono jej główną kobiecą rolę w filmie pełnym akcji i pościgów samochodowych, wtedy jeszcze nie wierzono, że poradzi sobie równie dobrze jak jej koledzy z obsady. W najnowszej rozmowie przeprowadzonej w ramach San Diego Comic-Con Theron opowiadała, co musiała znosić w trakcie przygotowań do tamtego filmu.