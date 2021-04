Chciał być cyborgiem. Ale jest za bardzo wrażliwy

Fisher zdradził również, jak Joss Whedon traktował na planie innych aktorów. Z Gal Gadot doszło do scysji, gdy aktorka grająca Wonder Woman nie zgodziła się z pewnymi sugestiami p.o. reżysera. Whedon miał grozić, że zniszczy jej karierę, doprowadzając do zerwania współpracy z wytwórnią Warner Bros. (to było jeszcze przed premierą "Wonder Woman"). Miał też się chwalić, że przeprowadził poważną rozmowę z Gadot, w której powiedział aktorce, że "jest scenarzystą i powinna się zamknąć, jeśli nie chce wyglądać w tym filmie niesamowicie głupio".