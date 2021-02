Marcowe nowości w HBO GO. Na ten film fani czekali najbardziej.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Zwiastun PL \| #SnyderCut

Nie zabraknie także produkcji, które będą gratką dla miłośników klasyki kina. Do biblioteki HBO GO zostanie dodana trylogia filmów na postawie kultowej powieści J.R.R. Tolkiena ”Władca Pierścieni”. Seria w reżyserii Petera Jacksona wyróżniona została łącznie 17 Oscarami i aż 30 nominacjami do tej nagrody. To jednak nie wszystko, ponieważ Władcy Pierścieni towarzyszyć będzie także trylogia filmów ”Hobbit”, w których zobaczymy Martina Freemana w roli Bilbo Bagginsa, Iana McKellena jako Gandalfa czy nietypową rolę Benedicta Cumberbatcha jako Smauga. Co warto zaznaczyć, wszystkie filmy z serii ”Hobbit” dostępne będą także w rozszerzonej wersji reżyserskiej.