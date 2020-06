„Chłopiec i wilk” to pasjonującą opowieść familijna pełna przygód, odkrywającą w niezwykły sposób potęgę nieskrępowanej wyobraźni. JUŻ W SPRZEDAŻY NA PŁYTACH DVD!

Hugo wyjeżdża na wakacje do babci – Sary (Carmen Maur). Starsza pani mieszka samotnie w domu nad brzegiem morza, a jej największym marzeniem jest zorganizowanie hucznego przyjęcia, na które stawi się cała rodzina. Kiedy na miejsce zaczynają przybywać kolejni goście, Sara opowiada im niezwykłą historię. Według niej – w dzień swoich 80-tych urodzin – zostanie porwana przez… wilka. Ma to być część umowy, którą ona i zwierzę zawarli wiele lat temu. Dla dorosłych cała opowieść to oczywiście tylko legenda wymyślona przez staruszkę. Jednak dzieci wierzą w każde słowo Sary i są gotowe do rozpoczęcia wielkiej i tajemniczej przygody. Wszystko po to, by powstrzymać wilka i ocalić ukochaną babcię.