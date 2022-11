"Chrzciny". Polska w dużych dawkach. Miała być komedia, wyszedł dramat

Mimo to "Chrzciny" trudno nazwać komedią. To raczej kino obyczajowe, bliższe ludzkiemu dramatowi niż historii z zabawnym tłem. Zwłaszcza, że w filmie nie padają żadne śmieszne teksty, a całe napięcie rodzi się z frustracji i skrywanych rodzinnych tajemnic. Można powiedzieć, że "Chrzcinom" najbliżej jest do "Cichej nocy" Pawła Domalewskiego. Różni je jednak ciężar opowiadanej historii i poziom autentyczności.