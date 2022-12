Co obejrzeć w święta? Netflix, HBO, Disney+ i Amazon serwują największe hity

Jako "tłumaczka strumieni głosowych" Angela słucha tysięcy anonimowych strumieni audio od posiadaczy inteligentnych głośników - idealne zajęcie dla takiej agorafobki jak ona. Podczas słuchania odkrywa zarejestrowane dowody brutalnego przestępstwa, ale napotyka na opór, gdy próbuje to zgłosić. Po raz pierwszy od lat musi opuścić zacisze własnego domu, aby znaleźć mordercę. "Kimi" to zręcznie nakręcony thriller od jednego z najlepszych i najbardziej płodnych amerykańskich reżyserów - Stevena Soderbergha. To przy okazji dowód, że córka Lenny’ego Kravitza, Zoe, z filmu na film staje się coraz lepszą aktorką. Jeśli lubicie dreszczyk emocji w święta, to "Kimi" może was zaciekawić.