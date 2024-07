Comic Con: ewakuacja na festiwalu. Część osób myślała, że to akcja promocyjna "Pingwina"

To był spektakularny wieczór na Comic Con w San Diego. To jeden z największych i najważniejszych festiwali promujących komiksy, gry i ich adaptacje serialowe i filmowe. Całe miasto wylepione jest plakatami promującymi drugi sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni władzy", który już 29 sierpnia zadebiutuje na Prime Video, swoje stoiska mają tu komiksiarze, do których ustawiają się gigantyczne kolejki. Żeby zdobyć autograf ulubionego autora, trzeba odstać nawet kilka godzin.