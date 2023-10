Córka Borysa Szyca debiutuje na dużym ekranie. W "Miało Cię nie być" tworzy poruszający duet z ojcem

– Wiele kobiet podchodziło do mnie, robiąc swój aborcyjny coming out, właśnie pod wpływem historii Mańki i jej taty. Mówiły także o tym, że milczały przez wiele lat. Wiem, co to milczenie oznacza, bo kiedyś też wstydziłam się swojej historii i zupełnie nie umiałam znaleźć dla niej słów. To sprawiało, że zranienie, które powstało w wyniku tego trudnego doświadczenia, dłużej się goiło.