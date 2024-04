Córka gwiazdy wciąż w areszcie. Nikt nie wpłacił kaucji

Jej matka, Wynonna Judd, zaraz po porodzie zachwycała się córką. W 2022 r. w wywiadzie z People wyjawiła, że to ona jako pierwsza ocenia jej występ. – Gracie będzie pierwszą osobą, która powie: "Mamo, to nie do końca tak". Nie chodzi o osądzanie, tylko o przywoływanie mnie do porządku, kiedy, jak to mówią, strugam ważniaka. A Gracie jest tą, która to robi – zdradziła.