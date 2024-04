Wydali 8 dol. i poczuli się oszukani. W sądzie stracili setki tysięcy

Zgodnie z wyrokiem to bowiem oni zostali zobowiązani do zapłaty ponad 126 tys. dol. opłat prawnych. To i tak niska kwota w porównaniu do tej, której domagała się wytwórnia. Universal swoje straty wycenił na 472 tys. dol., twierdząc przy tym, że i tak z góry traci na tym 200 tys. (na tyle wyceniane są ponoć usługi jego prawnika). Żadna ze stron nie odpowiedziała na prośbę Variety o komentarz. I choć ugoda została zawarta w piątek, 12 kwietnia, to w istocie ani fani Any de Armas, ani wielka wytwórnia nie są zadowolone z jej finału.