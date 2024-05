Courteney Cox "widuje" zmarłego przyjaciela. Matthew Perry odszedł siedem miesięcy temu. "Często mnie odwiedza"

Po zakończeniu "Przyjaciół" Matthew Perry kontynuował karierę aktorską, występując w różnych filmach i serialach telewizyjnych. Wśród nich warto wymienić filmy takie jak "Fools Rush In" ("Polubić czy poślubić") i "17 Again", a także seriale "Studio 60" i "Mr. Sunshine". Perry próbował swoich sił również jako scenarzysta i producent, współtworząc serial "The Odd Couple" oraz występując w nim w latach 2015-2017. Mimo że żaden z tych projektów nie osiągnął takiego sukcesu jak "Przyjaciele", Perry nadal pozostawał aktywnym i cenionym aktorem.