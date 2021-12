Czarna Wdowa - recenzja wydania Blu-ray od Galapagos

Kiedy film w reżyserii Cate Shortland wszedł w końcu do kin, spotkał się z pozytywnym odzewem, ale krytycy jak jeden mąż podkreślali, że zabrakło "efektu wow". I jest w tym wiele prawdy, bo choć "Czarna Wdowa" to porządne kino akcji w stylu wspomnianego "Bonda" czy "Bourne'a", to w zasadzie nie wnosi nic do IV fazy MCU.