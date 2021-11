Legion samobójców: The Suicide Squad – recenzja Blu-ray od Galapagos

Jednak tym, co wyróżnia najnowszą propozycję reżysera "Robali" na tle innych komiksowych adaptacji, to niewyobrażalne wręcz bestialstwo, przy którym taki "Deadpool" czy inny "Logan" wypada jak "Troskliwe misie". Gunn nakręcił bowiem wysokobudżetowe kino klasy B w duchu produkcji Tromy, kultowej wytwórni, w której stawiał pierwsze zawodowe kroki (wyszukajcie na YouTubie frazę "Tromeo And Juliet 1996 Monster Dick" – scena pochodzi z filmu, do którego Gunn pisał scenariusz).