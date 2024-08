Czekają nas upiorne święta. Wraca "Squid Game"

To był prawdziwy fenomen! Południowokoreański serial trafił na platformę Netflix we wrześniu 2021 roku i z miejsca stał się światowym hitem. Do dziś "Squid Game" obejrzano ponad 265 mln razy, a łączny czas oglądania wyniósł 2,2 mld godzin, co czyni produkcję największym przebojem w historii Netfliksa. Posypały się nagrody (w tym pierwsza w dziejach Emmy dla Azjaty za reżyserię, odebrał ją Hwang Dong-hyuk) i świetne oceny zarówno od widzów jak i krytyków (95% pochwał na Rotten Tomatoes).