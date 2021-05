Czerwcowe nowości Netfliksa. "Lupin: Cześć 2" flagową produkcją

Bohaterami postapokaliptycznej opowieści będzie nowy gatunek dzieci, które są hybrydami ludzi i zwierząt. Zrodziły się w świecie, który stworzyła Wielka Zapaść. Ludzie nie wiedzą czy mutanci powstali w wyniku pojawiania się na ziemi tajemniczego wirusa czy może to właśnie oni go aktywowali. Na hybrydowe dzieci reagują strachem i przemocą. Główną postacią serialu będzie Gus - pół chłopiec, pół jeleń – który od urodzenia żył bezpiecznie w swoim leśnym schronieniu. Ale to się już wkrótce zmieni.