Czy świat na pewno dowie się, że most wysadzony w "Mission: Impossible 7" stoi w Polsce?

Norweski klif przeniesiono do Indii, stadion w Gdańsku do Paryża, a Wodospad Kamieńczyka do... Narnii. Tak działa przemysł filmowy. Czy świat na pewno dowie się, że sceny z Tomem Cruisem kręcone były na moście w Polsce?

Tom Cruise na norweskim klifie (East News)